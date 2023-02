Compagno di Pippo Inzaghi, arrivò dal Milan alla Reggina come un grandissimo colpo: ora riparte dall’Eccellenza

Di calciatori che sembravano destinati ad un grande futuro e che alla fine hanno avuto un percorso diverso se ne contano tantissimi. Qualcuno è passato anche dalla Reggina. In tanti, ad esempio, avevano esultato quando gli amaranto riuscirono a prendere un calciatore che all’epoca giocava con Pippo Inzaghi nel Milan.

Il suo nome è Rodney Strasser, originario della Sierra Leone era arrivato nella squadra in cui era esploso il connazionale Mohammed Kallon. Di lui si diceva un gran bene e arrivò a Reggio nel 2013-2014, quando aveva 23 anni.

Il centrocampista collezionò 22 presenze in Serie B, senza mai andare a segno. Alla fine di quella stagione la Reggina tornò in Serie C dopo quasi vent’anni. Da quel momento in avanti per lui il percorso fu diverso da quello che si era immaginato da giovanissimo. Il classe ’90 dopo l’ultima epserienza in Serie D con il Cattolica, giocherà nell’Eccellenza laziale con il Favl Cimini,

Foto: polisportivafavlcimini.it