Tragedia in Calabria – 17enne muore cadendo dal carro di Carnevale

Il corpo di un giovane 17enne è stato trovato senza vita, e riverso in una pozza di sangue, lungo la strada provinciale 183 in località Santa Rosa a San Cosmo Albanese, nel Cosentino . Secondo alcune indiscrezioni, il ragazzo sarebbe caduto da un carro allegorico in transito lungo la provinciale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione coordinati dalla compagnia di San Marco Argentano ed i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano. Il 17enne sembrerebbe essere originario di San Giacomo d’Acri. Al momento si indaga per capire l’esatta causa del decesso.