Reggina, parla Menez: “La mia stagione più bella, ma non era difficile. In questa fase gira male, ma le partite le facciamo noi”

“Non ci aspettavamo questo inizio 2023. Nel calcio, però, ci sono momenti come questo. Non è facile dare spiegazioni, perché dominiamo tutte le partite e poi prendiamo gol nelle due-tre azioni che subiamo. Dobbiamo migliorare sul piano del carattere ed essere più cattivi”.

Così Jeremy Menez ai microfoni di Video Touring ha commentato il momento che sta vivendo la Reggina, reduce da cinque sconfitte in sei partite.

“Appena girà un po’ male – ha evidenziato – pecchiamo in organizzazione in campo. Dobbiamo lavorare e ritornare a quello che eravamo nella prima parte di stagione. Con calma e serenità. Le partite le facciamo noi, quindi dobbiamo superare questa fase”.

Il francese è alla terza stagione alla Reggina. “Questo – ha evidenziato – è il primo anno che siamo così in alto in classifica. Non è ancora finita. Dobbiamo provare a ritornare alla vittoria e dopo sarà più facile”.

Nessun dubbio sulle sensazione dell’annata. “Da quando sto qua – ha spiegato – è la più bella. Non è difficile, perché ho vissuto due anni un po’ così però fa parte del calcio. Sono contento e spero di finrie bene sinceramente”.

Il sette transalpino ha dato vita ad un assist “La giocata con Hernani è stata fatta d’istinto. Durante la settimana lavoriamo insieme, ci cerchiamo sul campo e stavolta è venuta bene”.

Menez ha un contratto in scadenza. “Sinceramente – ha rivelato – non se ne è parlato. Abbiamo parlato con il direttore (Taibi ndr) a inizio stagione e poi non abbiamo approfondito la questione. La cosa più importante è finire bene questa stagione. Poi avremo il tempo di pensare al contratto”.