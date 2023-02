Reggina-Pisa: non solo Nicolas, sarà gara speciale per un altro giocatore nerazzurro

Nicolas Andrade, per certi versi, è l’uomo più atteso di Reggina-Pisa. Il portiere giocherà la sua quarta partita da ex contro gli amaranto. A Reggio Calabria ha giocato solo sei mesi, il suo addio fece rumore. Soprattutto per le modalità: il rinnovo sembrava una formalità, poi scelse di andare a Pisa.

“Per il progetto” dichiarò, prima di lasciarsi andare a qualche dichiarazione che fece discutere. A partire da quella con cu dichiarò di aver “goduto” per una grande parata compiuta contro Cortinovis in una sfida con la compagine dello Stretto. A gennaio sarebbe potuto tornare, ma non se ne fece nulla. Il Pisa non lo cedeva e la Reggina aveva preferito comunque guardare altrove, considerate le condizioni ambientali che iniziavano ad emergere.

Nel Pisa, però, a guidare l’attacco ci sarà Ettore Gliozzi. Il centravanti è di Siderno, in provincia di Reggio Calabria. Ha mosso i suoi primi passi da calciatore nelle giovanili della Reggina, prima di essere scartato durante la trafila. Ripartito dalle squadre della sua zona, ha spiccato il volo verso il grande calcio passando per il Sassuolo.

Già 7 gol in 19 presenze per il classe ’95.