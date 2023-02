Il boss della’ndrangheta di Cetraro Franco Muto è stato scarcerato dal penitenziario di Sassari, dove stava scontando una condanna a 20 anni per associazione mafiosa. Lo ha deciso il magistrato di sorveglianza che ha optato, in virtù della documentazione medica presentata dal legale, dalla quale sarebbero emersi problemi gravi di salute, per il differimento della pena.

Muto, denominato il re del pesce, ha lasciato il penitenziario già nel pomeriggio di venerdì.