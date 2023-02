Pisa-Reggina: le probabili formazioni

Quinta giornata di ritorno del campionato di Serie B. Si affrontano a Reggio Calabria la Reggina, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Non va meglio al Pisa che nello stesso frangente ha messo insieme solo due pareggi e due sconfitte. Entrambe proveranno a rilanciarsi a partire dal match del Granillo che si annuncia avvincente.

Da una parte la squadra di Inzaghi, scopertasi formazione da vertice strada facendo, benché i nomi arrivati in estate fossero importanti. Dall’altra quella di D’Angelo che, dal ritorno del tecnico in avanti, ha scalato la classifica dai bassifondi fino ad arrivare dove ce la si aspettava prima dell’inizio del torneo: tra le prime.

Assenze importanti da entrambe le parti. Sarà, ad esempio, out Majer per squalifica tra i padroni di casa. Hernani non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina.Dall’altra parte, invece, ancora out Torregrossa, ma ci sarà Moreo. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 14.

Reggina-Pisa, le probabili formazioni

Reggina (4-3-3): Contini; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Liotti; Canotto, Menez, Rivas. Allenatore: Inzaghi.

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Hermansson, Barba, Beruatto; Tourè, Nagi,Gargiulo; Morutan; Gliozzi, Sibilli. Allenatore: D’Angelo.