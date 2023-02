Calabria ancora in vetta: oltre 2.500 giovani calabresi hanno partecipato a Yes I Start Up Calabria

Un percorso di accompagnamento gratuito per fornire gli strumenti necessari all’autoimprenditorialità, elaborazione e valutazione circa la sostenibilità del progetto imprenditoriale, accesso ai finanziamenti per l’avvio dell’attività.

Questi, in estrema sintesi, i punti cardine sui quali ruota “Yes, I Start Up”, attivato dalla Regione Calabria attraverso l’Ente Nazionale per il Microcredito.

Si tratta di una grossa opportunità. Una opportunità di lavoro, in primis; di crescita personale e professionale, di realizzazione per i giovani coinvolti in questo progetto, ma anche per l’intero territorio calabrese che beneficerà di un movimento economico rinnovato e proficuo che passa attraverso la mente e le ambizioni dei nostri giovani.

Dall’attivazione del progetto ad oggi sono ben 750 le attività finanziate.

E sono proprio questi i dati che attestano il primato della Regione Calabria relativamente alla massiccia partecipazione al progetto e al numero dei partecipanti che hanno ricevuto assistenza e formazione per l’avvio e, soprattutto, per la gestione dell’impresa. Sulla scia della grande richiesta di partecipazione e dell’alto livello di programmi presentati e meritevoli di sostegno per valenza e innovatività, la Regione ha di recente ampliato l’acceso al progetto con nuovi finanziamenti coinvolgendo un’ulteriore fascia di età, quella di coloro che superano i 35 anni.

“La Calabria si conferma ancora una volta la regione più virtuosa rispetto all’autoimpiego promosso da giovani – sono le parole di Antonello Rispoli, Project Manager Yes I Start Up Calabria – Saldamente in testa alla classifica già da alcuni anni, negli ultimi dodici mesi abbiamo addirittura incrementato e consolidato questo primato. Questo importantissimo risultato, ancora in trend di crescita, si è reso possibile grazie alla positiva sinergia tra Regione Calabria, Ente Nazionale Microcredito, la finanziaria regionale Fincalabra, e i tanti soggetti attuatori calabresi che, per conto dell’Ente Microcredito, erogano i percorsi di accompagnamento, senza dimenticare l’alacre lavoro svolto da tutti gli uffici periferici della Regione, come i Centri per l’impiego che – conclude Rispoli -, in una prima fase, forniscono un importante servizio di orientamento ai giovani che vogliono avviare l’impresa”.

Obiettivo della misura è fornire tutti gli strumenti necessari perché i giovani con aspirazioni imprenditoriali e idee innovative, ma anche coloro che hanno superato i 35 anni di età, possano realizzarsi e veder concretizzata la propria ambizione sul proprio territorio.

Offrire un futuro che si poggi su fondamenta ben salde e, soprattutto, gettate sul territorio calabrese.