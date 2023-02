Reggina-Pisa, Inzaghi: “Ho visto che c’è qui poco equilibrio, credevo fossimo ultimi. Siamo incazzati neri”

“Nel primo tempo abbiamo fatto una partita perfetta. Il Pisa non ha passato la metà campo ed è una squadra forte. Poi, al primo tiro in porta, ancora un colpo di testa da fuori area, prendiamo gol. Ci prendiamo i fischi e ci dispiacciono. A fine partita ho avuto la sensazione che fossimo ultimi in classifica, poi l’ho guardata e siamo terzi. Rimbocchiamoci le maniche, faccio applausi ai miei ragazzi e continueremo a fare quanto di fantastico abbiamo fatto fino ad adesso. Siamo incazzati neri. Devo essere coscienzioso, ho visto che qui c’è poco equilibrio. I fischi fanno parte di questo mestiere, come quando si canta tutti insieme. Ce la giochiamo con tutti, anche con il Pisa che a gennaio ha speso due milioni di euro per comprare un centravanti”.

Così Pippo Inzaghi ha commentato la sconfitta subita ad opera del Pisa dalla sua Reggina, ancora al Granillo. Gli amaranto, ad un certo punto, hanno dato l’idea di aver perso la tranquillità.

“Un po’ di ansia – ha detto il tecnico . ti prende in un periodo in cui tutto gira male, non dovevamo prendere gol in quel modo. Ho visto i miei ragazzi molto giù. Gli mostrerò la classifica e gli articoli che ci davano per ultimi in classifica. Ripartiamo con grande carica e ci prenderemo ancora delle soddisfazioni. Adesso è troppo facile non ricordarsi dove eravamo qualche mese fa. Ho sempre detto che bisogna tenere i piedi per terra, ci sono squadre costruite per vincere e stanno lottando per non retrocedere”.