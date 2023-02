Reggina-Pisa, Cardona: “Niente giustificazioni, ma non perdiamo la bussola”

“Crediamo che la squadra possa ricompattarsi e tornare a fare bene. Abbiamo fatto bel gioco, dimostrato determinazione. I tifosi è giusto che fischino. Questo è il momento di mettersi sotto e pedalare”.

Così il presidente della Reggina Marcello Cardona ai microfoni di Radio Antenna Febea ha commentato il momento negativo degli amaranto.

“Non dobbiamo – ha proseguito – trovare giustificazioni. Questo è il momento di lavorare molto e dimostrare quello che abbiamo già dimostrato. Ho sempre detto che dobbiamo tenere i piedi a terra. Abbiamo una classifica importante ed è il momento che va consolidata. Non bisogna perdere la bussola. Dispiace veder perdere la propria squadra, ma è il momento di lavorare e come i calabresi buoni dobbiamo rimboccarci le maniche. Questo è quello che la squadra fa. Ho voluto abbracciare Inzaghi come segno del momento”