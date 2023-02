“La Reggina ha impattato meglio di noi la partitaNella ripresa abbiamo fatto meglio noi e credo che abbiamo legittimato la vittoria”. Così Luca D’Angelo ha commentato la vittoria,

“Ci siamo difesi bene nel primo tempo sotto la spinta di giocatori forti come Menez, Hernani e Rivas. Nel secondo tempo siamo usciti bene in pressing, li abbiamo messi in difficoltà e dopo aver sbloccato la partita è stato più semplice dal punto di vista mentale. Chi segnava per primo avrebbe vinto la partita”.