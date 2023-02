Reggina-Pisa, Taibi: “Non accetto che questi ragazzi vengano criticati più del dovuto”

“Sta succedendo quello che succede nel calcio. Tutto va male. Nel primo tempo potevamo fare gol, non abbiamo concretizzato e siamo stati puniti. Capisco lo scoramento, ma sono tranquillamente. Alla prima occasione ci hanno punito. Adesso nei momenti negativi si vedono gli uomini. Dobbiamo stare uniti, ai tifosi chiedo di starci vicino perché usciremo fuori da questi risultati. L’importantate è che lo staffe e i ragazzi possano lavorare tranquilli”.

Così Massimo Taibi, ai microfoni di Radio Antenna Febea, ha commentato la sconfitta subita in casa dalla Reggina.

Nonostante qualche cambio tattico la squadra non è riuscita a centrare un risultato. “C’è – ha detto il direttore sportivo – distrazione. C’è bravura degli altri. All’andata magari qualche partita era girata nel modo giusto e oggi non è stato così. Il cambiamento del sistema tattico dipende dal fatto che il mister, quando non vengono i risultati, è giusto che cambi qualcosa. Non accetto, però, che questi ragazzi vengano criticati più del dovuto. Sappiamo come siamo partiti e sappiamo che prima o poi sarebbe arrivato un periodo no.