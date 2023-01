Mercato Reggina: rosa, obiettivi e chi può partire, il riepilogo

La rosa amaranto

Portieri: Ravaglia, Colombi, Aglietti

Difensori: Gagliolo, Camporese, Cionek, Loiacono

Terzini: Di Chiara, Giraudo, Pierozzi, Liotti, Bouah

Centrocampisti: Crisetig, Fabbian, Hernani, Majer, Lombardi, Obi

Esterni offensivi: Cicerelli, Rivas, Canotto, Ricci

Attaccanti: Menez, Santander, Gori, Galabinov.

Lista over attualmente completa (18 giocatori) – In grassetto gli over, Galabinov in rosso perché fuori lista

Obiettivi e possibili partenze del mercato di gennaio (Apertura 2 gennaio – Chiusura 31 gennaio)

Operazioni ufficiali

Acquisti

Cessioni: Dutu (Fine Presito Fiorentina, girato al Gubbio)

Le possibili partenze

Ravaglia (Fine prestito, Bologna)

Loiacono (poco utilizzato, serve liberare caselle over)

Agostinelli (fine prestito Fiorentina)

Partenze in prestito di giocatori di proprietà

Bouah (Prestito in Serie C)

Lombardi (Prestito in Serie C).

In fase di valutazione

Santander (Possibile ritorno in patria o destinazione oltre Oceano)

Obi (Operato, da chiarire per quanto sarà indisponibile ed eventualmente il suo futuro)

Obiettivi di mercato

Radu (Portiere, Inter – attualmente alla Cremonese)

Bayeye (Terzino destro, Torino)

Tuia (Difensore, Lecce)

Praszelik (centrocampista, Hellas Verona)

Valoti (centrocampista, Monza)

N.Viola (centrocampista, Cagliari)

La Mantia (attaccante, Spal)