Calciomercato Serie B, prove di decollo: Frosinone, Reggina, Genoa, Parma, Benevento e Spal coinvolte nel giro dei bomber

Solito calciomercato di Serie B fino al momento. Tutti vogliono tutti, nessuno tira fuori denaro per acquistare. Neanche chi ha alle spalle proprietà miliardarie. A testimonianza del fatto che i tempi del mecenatismo sono finiti nel calcio, indipendentemente dalle risorse della proprietà.

Mercato Serie B: si attende che la situazione si sblocchi

Qualcuno, però, prima o poi potrebbe innescare il giro degli attaccanti del campionato cadetto. I rumors delle ultime ore, in particolare, segnalano che il Frosinone potrebbe mettere mano al portafogli per acquistare Francesco Forte dal Benevento.

I ciociari sanno che questo potrebbe essere l’anno buono per andare in Serie A e si stanno aprendo all’idea di fare un sacrificio. Difficile che si arrivini ai due milioni richiesti dai sanniti, ma si può trovare un accordo.

Le dinamiche del marcato cadetto

Il Benevento, a quel punto, potrebbe investire quanto incassato per prelevare Coda dal Genoa. Si tratterebbe di un ritorno e i liguri, verosimilmente, potrebbero andare a caccia di un altro centravanti di spessore. Tra l’altro i sanniti non sono, in questo momento, una diretta concorrente dei grifoni e l’operazione avrebbe maggiore margine di fattibilità rispetto ad altre soluzioni.

Nel giro c’è anche la Reggina. Gli amaranto hanno preso informazioni su La Mantia. La Spal non lo lascerà andare facilmente, ma c’è in piedi l’ipotesi di uno scambio con Tutino del Parma. Qualora, però, il centravanti degli estensi dovesse abbracciare l’altro club emiliano, potrebbero esserci le condizioni affinché i ducali lascino partire Roberto Inglese. L’attaccante è uno dei calciatori che piace al club amaranto.

La storia si inizierà a scrivere nel momento in cui partirà la prima operazione.