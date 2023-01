Calciomercato Serie B: si infiamma il mercato dei bomber con Reggina, Frosinone, Genoa, Brescia e Pisa

In questa Serie B chi sta segnando di più sono soprattutto i calciatori che provengono dalla Serie C. Il riferimento è a Cheddira del Bari e a Brunori del Palermo. Stanno, invece, steccando quasi tutti i grandi nomi che erano ai nastri di partenza del campionato cadetto.

Massimo Coda potrebbe addirittura essere un esubero di lusso per il Genoa. Una situazione che potrebbe rivelarsi complicata, considerato che l’unica soluzione potrebbe essere cederlo ad una diretta concorrente. Non a caso si era parlato di un interesse della Reggina. Operaizone quasi impossibile, per tutta una serie di motivi già illustrati. La sensazione è che, alla fine, in Liguria si troverà la quadra per prendere il centravanti un punto fermo del progetto di Giliardino.

La Reggina ha fatto sapere che non farà follie. Ed è lo stesso motivo per il quale non si è avvicinata al Benevento per Francesco Forte. La richiesta sarebbe di due milioni di euro. La cifra davvero complicata da sborsare per un club cadetto, ma c’è una fila di squadre ambiziose e facoltose che potrebbe cambiare idea. Frosinone e Pisa, in particolare, sarebbero tra le più interessate, ma anche il Modena sarebbe interessata al calciatore.

La Reggina è interessata a La Mantia della Spal. Il trentunenne è un profilo importante, ma non importantissimo come altri, questo lo renderebbe più adatto a inserirsi negli equilibri di uno spogliatoio dove alcune gerarchie sono chiare. La Reggina, qualora riuscisse ad incastrare le caselle over, potrebbe tenere sia lui che Galabinov, con Gori che potrebbe tornare al Cosenza con il placet della FIorentina.

L’altro nome di spessore di ci sui parla in queste ore è quello di Moreo. Il Pisa, per lui, sarebbe pronto sborsare oltre 2 milioni di euro. E attenzione, inoltre, a quello chec potrebbe essere il destino di Inglese del Parma. Le stiuazioni potrebbero sbloccarsi soltanto nella parte finale del mercato, quando un po’ tutti abbasseranno le pretese.