Sanità in Calabria, Di Natale: “Occhiuto ha calcolato solo crediti dei fornitori”

“Sulla massa debitoria, finalmente accertata, della sanità in

Calabria, che ammonterebbe ad oltre ottocento milioni di euro, Occhiuto

deve essere maggiormente chiaro.

Dai dati emersi mancano – infatti – il contenzioso ed i bilanci delle

Asp”. È quanto rivela Graziano Di Natale, già Consigliere Regionale

della Calabria, in una nota stampa che così prosegue: “La conferenza

stampa tenuta dal Presidente Roberto Occhiuto, sul debito della Sanità

in Calabria rappresenta, sicuramente, un primo passo importante per la

ricognizione del debito della sanità, ma serve approfondire il tema

entrando nel merito della vicenda, senza spettacolarizzazione alcuna.

La cifra di un miliardo e 200 milio­ni – sottolinea l’esponente politico

– è riconducibile ai debiti della Regione verso i fornitori.

Alla massa debitoria mancano le voci riconducibili al contenzioso e i

bilanci delle Asp in particolare, quelle di Reggio Calabria e Cosenza”.

L’ex presidente della Provincia di Cosenza, aggiunge inoltre: “Affermare

che si è riusciti a definire l’ammontare del debito della sanità in

Calabria rappresenta solo una strategia comunicativa vuota nei fatti. In

realtà c’è ancora tanto da fare.

Mi auguro che il Presidente Occhiuto possa concludere il lavoro di

ricognizione facendo conoscere ai Calabresi i dati effettivi relativi al

contenzioso, magari mettendo anche a nudo i bilanci delle aziende

sanitarie.

Inoltre – conclude Di Natale –

deve attenzionare gli sprechi pubblici, i fitti passivi, le strutture

pubbliche chiuse, i macchinari acquistati e mai utilizzati sparsi per

gli ospedali.

Occhiuto deve raccontare ai calabresi come realmente funziona il nostro

sistema sanitario e quali sono le ataviche disfunzioni di un settore

nevralgico che occupa l’80% del bilancio regionale. Basta slogan”.