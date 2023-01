Mercato Reggina: interessa Coda? L’angolo del realismo attraverso le cifre

Nelle ultime ore è emersa una notizia di mercato secondo cui la Reggina potrebbe interessarsi a Massimo Coda che sarebbe in uscita dal Genoa. Il condizionale è un obbligo a prescindere, lo è ancor di più sottoponendo all’attenzione le cifre che avrebbe un’operazione del genere.

Massimo Coda è forse il più forte attaccante della Serie B. Si è entrati, però, nell’anno in cui compirà 35 anni. Il Genoa lo ha prelevato dal Lecce per 1,5 milioni di euro. Questo significa che, anche qualora dovesse cederlo, non lo regalerà affatto.

Finita qui? Assolutamente no. Il calciatore avrebbe firmato un contratto triennale da circa 900.000 euro netti a stagione. Questo significa un costo complessivo di circa 1,8 milioni di euro a stagione per il clubche lo ha sotto contratto. Una cifra, eventualmente, da onorare fino a quando il calciatore avrà 37-38 anni.

Orizzonti più facili da sostenere se, come nel caso del Genoa, alle spalle c’è un fondo americano come 777 Partners con asset per 3 miliardi di dollari.

La Reggina è ambiziosa e solida, come già detto del patron deve anche guardare ai conti. L’operazione Coda, tra l’altro, sembra difficile anche per altri motivi. In primis il Genoa difficilmente cederebbe un calciatore così a quella che oggi è la sua più diretta concorrente. E Gilardino nelle ultime ore lo ha definito una risorsa importante per la sua squadra.

Tutto è possibile nel calciomercato, ma ad oggi la pista che porta a Coda è ricchissima di ostacoli.

Più facile che Massimo Taibi guardi ad altre situazioni.