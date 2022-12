Reggina, Pedullà: “Amaranto pensano a Nicolas”. Ma monta la furia dei tifosi: “Non lo vogliamo”

La Reggina presto saluterà Ravaglia e cerca un portiere che possa fargli fare il salto di qualità. Dopo che il giovane portiere tornerà al Bologna per fine prestito, si aprirà dunque la caccia ad un estremo difensore di spessore.

L’occasione che arriva dal mercato si chiama Nicolas Andrade. Della possibilità ne parla Alfredo Pedullà.

Ecco cosa scrive il giornalista sul suo sito:

La Reggina potrebbe prendere un altro portiere, liberando Ravaglia in prestito dal Bologna. La novità è che un posto importante nella lista è del brasiliano Nicolas che lasciò la Reggina a parametro zero per andare al Pisa. Ora in Toscana è chiuso da Livieri che ha ribadito di essere il titolare intoccabile, uno degli artefici del gran momento della squadra di D’Angelo. Nicolas è in scadenza, la Reggina potrebbe proporre un biennale.

Già due anni fa Nicolas svoltò la stagione amaranto, con sei mesi strepitosi dopo che Plizzari e Guarna non convinsero. I tifosi della Reggina, però, non dimenticano come il brasiliano se ne andò.

Il suo rinnovo sembrava solo una formalità. Si aspettava la firma e invece la lunga ed imprevista attesa portò ad un divorzio. Alla fine il brasiliano salutò il club amaranto e si accasò il Pisa.

Disse di aver scelto i nerazzurri per il “progetto”. Pochi mesi dopo l’estremo difensore di aver goduto per una grande parata fatta contro la Reggina.

Per i tifosi della Reggina tutto questo è inaccettabile e sta montando la rabbia sui social. “Non lo vogliamo” è il pensiero medio dei sostenitori amaranto. Altri aggiungono “Dove si è fatto l’inverno, si faccia l’estate” oppure “meglio a porta vuota”.