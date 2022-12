Como-Reggina, Longo: “Penalizzati da un episodio casuale”

Alla fine di Como-Reggina, il tecnico dei lariani Moreno Longo ha mostrato delusione per il risultato finale.

“Non è la prima volta – ha dichiarato il tecnico – che usciamo dal campo penalizzati da un episodio casuale. Nei primi venti minuti la Reggina è stata brava a cambiare campo con rapidità, costringendoci a difenderci. Dopo aver apportato delle modifiche, avevamo preso le misure e gli avversari non erano stati più pericolosi. Abbiamo costruito almeno 3-4 palle gol per capitalizzare la prestazione. Poi l’episodio del rigore ci condanna oltremodo, dove per quanto offerto si potevano portare a casa dei punti”.