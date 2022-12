Como-Reggina, Colombi: “Partita sporca, bravi ad adattarci su un terreno in cui si faceva fatica a giocare”

“Ci siamo sempre stati, non siamo tornati. Giovedì abbiamo perso male, perché uno 0-3 casalingo è pesante. Però tre giorni prima avevamo vinto a Brescia. Oggi siamo stati bravi a vincere su un campo difficile, sul terreno facevi fatica a giocare con una squadra molto fisica. Giocavano con lanci sui loro tre attaccanti, che sono molto bravi. Siamo stati bravi ad adattarci e a vincerla. Il campionato è difficile ed una squadra dai valori importanti come il Como si trova in fondo. C’era da soffrire, abbiamo sofferto e dovremo soffrire ancora. In passato abbiamo reso facili partite difficili, ma solo per ciò che ha detto il risultato. Non ci sono squadre materasso”.

Così Simone Colombi, al termine di Como-Reggina, ha commentato la vittoria ottenuta dagli amaranto.