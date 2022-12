Reggina, Inzaghi: “Vinto partita sporca ed è importante. Con il Frosinone un episodio ha indirizzato la partita”

Pippo Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport, ha esultato per la vittoria della sua Reggina a Como. “Hanno – ha detto parlando della prima linea comasca- probabilmente l’attacco migliore della Serie B. Come sempre avevamo fatto un errore incredibile e potevamo prendere gol in una partita che avevamo in mano. I cambi? Io ho tutti titolari. Sapevo che chiunque mettevo dentro avrebbe fatto bene. Sapevo che, come sempre, chi sarebbe entrato ci avrebbe dato un contributo importante. Oggi era una partita importante per il morale. Avevo rivisto la partita con il Frosinone e dopo mezz’ora un epsiodio aveva deciso la partita”.

E su Simone Inzaghi presente in tribuna:”Non l’ho ancora visto o sentito. Sapevo che sarebbe venuto, non l’ho sentito. Ho visto una buona Reggina. Oggi abbiamo vinto una partita sporca ed è importante per una squadra che deve crescere”.