Si avvicina l’appuntamento con Como-Reggina. Il fischio d’inizio è programmato per le ore 15. Solo allora si conosceranno le formazioni ufficiali. Soprattutto in casa amaranto è difficile comprendere quali saranno le scelte di Pippo Inzaghi, considerata la volontà del tecnico amaranto di fare riposare qualcuno, considerate le tre partite in una settimana.

Il Como ha una lunga lista di indisponibili. Dall’ex di turno Solini a Parigini, passando per la stella Fabregas, Iovine, Kerigan, Chaija e Baselli. Tuttia, Longo potrà comunque contare su undici competitivo con un tridente pesante composto da Cerri, Mancuso e Cutrone. Giocatore di altissimo profilo per il campionato.

Inzaghi, invece, potrebbe scegliere Giraudo nella posizione di terzino sinistro. Dubbia a centrocampo, dove pare difficile rinunciare a Majer ed Hernani. Chi potrebbe osservare un turno di riposo è Fabbian, che è anche diffidato. Davanti ci sarà spazio per Cicerelli.

Como-Reggina, le probabili formazioni

Como (4-3-1-2): Ghidotti; Vignali, Odenthal, Binks,Cagnano; Faragò, Bellemo, Arrigoni; Cerri; Cutrone, Mancuso. Allenatore: Longo

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek,Gagliolo, Giraudo; Hernani, Crisetig, Majer; Cicerelli, Menez, Canotto. Allenatore: Inzaghi