Buche a a Reggio Calabria: situazione pericolosissima in zona Trabocchetto

Riceviamo e pubblichiamo:

Molti interventi tardano nella nostra città, ma questo che vi segnaliamo non capiamo perché non debba essere risolto.

Le buche nella zona della via Trabocchetto I, altezza dal numero civico 11 al n. 7, sono impossibili da evitare e oltretutto molto pericolose in un giorno di pioggia che le nasconderebbe, per chi dovesse malauguratamente finirci dentro con una moto.