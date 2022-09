Reggina capolista, Inzaghi chiama i tifosi: “Sabato tutti al Granillo”

La mentalità dei vincenti è anche quella di chi non si “siede” troppo sulle vette effimere. Filippo Inzaghi sa che la vetta della classifica conquistata dalla Reggina, per il momento, serve a poco. Se non a a creare quell’entusiasmo, che può continuare a spingere la squadra dopo il grande inizio di campionato.

E il tecnico, attraverso il suo profilo Instagram, ha già mandato un messaggio chiaro alla tifoseria. “Non si molla – ha scritto- sabato tutti al Granillo”.

Sabato alle ore 14 arriverà un osso storicamente durissimo per la Reggina, il Cittadella.