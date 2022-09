Pisa-Reggina: vincono anche i tifosi amaranto, l’abbraccio con la squadra a fine partita (VIDEO)

Pisa-Reggina è una partita che vuol dire molto per i colori amaranto. La squadra di Pippo Inzaghi continua a mantenere alto il proprio standard di rendimento e macina risultati su risultati. Un dato che, al momento, la porta in testa al campionato di Serie B. Non è il momento di fare voli pindarici, ma di godersi il momento e far valere il proprio senso di appartenenza.

Lo hanno sicuramente fatto i 650 sostenitori amaranto che hanno seguito la squadra a Pisa. Hanno fatto un tifo infernale, al punto che per quasi tutta la partita si è sentita solo la loro voce. Complice anche la diversità di prestazioni tra la squadra ospite e quella di casa, poi contestata dalla tifoseria toscana.

A fine gara si è rivisto il consueto spettacolo con la squadra che abbraccia il settore del tifo amaranto più caldo. E negli occhi dei calciatori, soprattutto dei nuovi arrivati, si inizia a leggere un certo coinvolgimento.

Il video pubblicato dal club: