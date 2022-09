Emergenza Idrica e acqua sporca, a breve ordinanza del Sindaco di Isola Capo Rizzuto

A causa di uno scarso arrivo di acqua al potabilizzatore cittadino si comunica che nella giornata odierna potrebbero verificarsi ancora problemi di approvvigionamento idrico.

Al contempo anche la situazione del lago Sant’Anna si presente grave con un livello molto basso di acqua che, causa una rottura anche su Crotone, il Consorzio provvederà a dividere su entrambi i comuni. Va detto, però, considerando he verrà pescata acqua dal fondo nelle case potrebbe arrivare di colore scuro e pertanto a breve il Sindaco Maria Grazia Vittimberga diramerà un’ordinanza con il divieto di usare l’acqua a fini domestici e igienico sanitari. Ci scusiamo ancora per l’ennesimo disagio e vi informiamo che i lavori e i progetti per una definitiva soluzione al problema continuano senza sosta.