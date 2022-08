Mercato Reggina: no di Valzania, porta aperta per Mazzitelli? Non arriverà chiunque

Valzania ha detto “No” alla Reggina. Nel momento in cui la Cremonese ha scelto di liberarlo, il calciatore ha rifiutato un importante contratto offerto dal club amaranto. Alla base della decisione dei motivi personali.

La Reggina conta sempre di prendere un centrocampista importante ed è vigile su Luca Mazzitelli del Monza. Al momento il calciatore ha rifiutato tutte le proposte provenienti dalla cadetteria. Trattative mai aperte, perché probabilmente il calciatore avrebbe intenzione di giocarsi le sue chances in Serie A al Monza.

Tuttavia, quello che può accadere da ora alla fine del mercato potrebbe anche far spalancare questa porta che resta aperta.

La Reggina, tra l’altro, non prenderà nessuno per numero. O arriva un centrocampista importante o non arriva nessuno. Sulla linea mediana Inzaghi è particolarmente soddisfatto da Liotti mezzala e dalla prontezza di Fabbian (classe 2003). A loro si aggiungo, ovviamente, i vari Crisetig, Majer, Obi, Lollo, Lombardi e Gavioli.

Un mediamo importante sarebbe la ciliegina, ma la torta c’è ed è di qualità. Così come, salvo clamorose sorprese, ci sarà anche Gianluca Di Chiara. L’operazione con il Perugia è definita.

Devono andare via due over: Montalto e Situm sono in lista di sbarco, con direzione squadre di Serie C ambiziose.