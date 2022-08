Aeroporti, Occhiuto: “Bene nuove tratte Reggio e Lamezia, presto nuove rotte anche per Crotone”

“Le nuove tratte ITA Airways da e per gli aeroporti di Reggio Calabria e Lamezia Terme rappresentano un’ottima notizia per il nostro territorio, e saranno certamente un’ulteriore opportunità di crescita per le due città.

La Sacal – ringrazio l’amministratore unico, Marco Franchini – e la Regione lavorano da mesi fianco a fianco per rafforzare tutti gli aeroporti calabresi, per attrarre nuove rotte, nuovi vettori, e con essi investimenti, lavoro, e turismo.

Per l’aeroporto di Crotone stiamo concludendo la Conferenza dei Servizi – fortemente voluta dalla Regione – e presto ci saranno anche per lo scalo crotonese nuove tratte e importanti novità”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.