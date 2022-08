Mercato Reggina: la situazione della rosa, esuberi ed over

Portieri: Ravaglia, Colombi, Aglietti

Difensori centrali: Camporese, Gagliolo, Cionek, Loiacono, Dutu

Terzini: Liotti, Giraudo, Pierozzi, Situm

Centrocampisti: Crisetig, , Obi, Gavioli, Lollo, Lombardi, , Ejjaki, Fabbian, Majer

Trequartisti ed esterni d’attacco: Agostinelli, Cicerelli, Provazza, Rivas, Canotto, Ricci

Attaccanti: Menez, Di Stefano, , Montalto, Gori (*), Santander

Numero calciatori: 31

In grassetto gli under

(* in attesa di ufficializzazione)

Numero calciatori over: 19 Numero massimo calciatori over: 18

La necessità: Un calciatore tra coloro nati dati prima dell’1 gennaio 1999 va ceduto o messo fuori lista. Numero che cresce fino a tre se dovessero arrivare Di Chiara e Valzania (entrambi over)

Fuori lista per infortunio: Galabinov

Non convocati per la seconda parte di ritiro ed in attesa di sistemazione: Aya, Laribi, Ejjaki, Marcucci, Faty