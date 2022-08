In corso il rifacimento della Sp105 in contrada Pressocito a Brancaleone

Prosegue il programma di messa in sicurezza ed efficientamento della rete delle strade della Città Metropolitana messo in campo dal Settore Viabilità su indirizzo del sindaco facente funzioni Carmelo Versace, anche nella sua qualità di Delegato alla Viabilità.

Dopo la storica apertura del ponte di Contrada Drosi a Rizziconi, opera attesa praticamente da un decennio, gli interventi del Settore in queste ore si stanno concentrando sul versante jonico, nello specifico sulla Sp105 in Contrada Pressocito nel comune di Brancaleone.

Sono in fase di completamento infatti, ad opera del settore viabilità coordinato dal Dirigente Lorenzo Benestare e con il supporto del responsabile tecnico dell’area jonica Geometra Tito Misefari, i lavori che riguardano il rifacimento profondo delle pavimentazioni stradali e comprendono il miglioramento del deflusso delle acque di piattaforma e la posa in opera della segnaletica orizzontale e verticale.

Nello stesso comune di Brancaleone – si legge in una nota di Palazzo Alvaro – grazie anche alla proficua collaborazione attivata con il sindaco Silvestro Garoffolo, saranno posti a gara i lavori per quanto concerne la manutenzione straordinaria della Sp65 che collega il borgo dell’area jonica ai comuni di Staiti e Bruzzano. Sempre sulla Sp65, stavolta all’interno del comune di Bruzzano, in collaborazione con il Sindaco Giuseppe Antonio Cuzzola, sta per essere approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di un tratto di strada che collega Bruzzano ad Africo.

“Con soddisfazione rendiamo noto quest’oggi un altro importante passo in avanti nel percorso di efficientamento della rete stradale metropolitana nelle sue principali arterie viarie – ha commentato il sindaco ff Carmelo Versace – la collaborazione con i Comuni dell’intero comprensorio e la condivisione delle scelte in questo ambito, entrambi obiettivi metodologici che appartengono al programma di mandato del sindaco Falcomatà, stanno producendo importanti frutti in materia di efficientamento della viabilità, in particolare in vista di questo periodo estivo dove le nostre strade sono percorse non solo dai cittadini residenti, ma anche da tanti turisti attratti dalle bellezze del nostro territorio. Dopo l’intervento sul ponte Drosi oggi ci spostiamo sul versante jonico, con alcuni importanti lavori che riguardano il comprensorio di Brancaleone e dei centri limitrofi di Staiti e Bruzzano, un comprensorio che storicamente soffre di difficoltà legate alla funzionalità del reticolato viario e sul quale stiamo intervenendo con alcuni sensibili migliorativi”.