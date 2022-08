Mercato Reggina: c’è un nuovo indizio sul futuro di Valzania

Cremonese-Ternana è la gara di Coppa Italia valevole per i trentaduesimi di finale. La notizia potrebbe interessare poco ai tifosi della Reggina, se non fosse che Luca Valzania non figura tra i convocati del sodalizio grigiorosso.

Ricordando quanto siano avanzati i discorsi con la Cremonese per il centrocampista, basta fare “2+2” per capire che l’esclusione è figlia di due aspetti.

La prima è che la società lombarda potrebbe aver fatto altre scelte, l’altra è che il diretto interessato è al centro di una trattativa.

La mediazione è, in realtà, da tempo conclusa, ma per ratificare le cose servono due cose. La convinzione del centrocampista a lasciare la Cremonese e la Serie A e quella del club grigiorosso a puntare su interpreti diversi da uno dei massimi protagonisti della promozione lombarda.

Ora le cose sembrano aver preso una direzione chiara. Inzaghi aspetta Valzania.