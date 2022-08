Mercato Reggina: per Di Chiara serve una trattativa?

Gianluca Di Chiara vuole tornare alla Reggina. La Reggina vuole Di Chiara. In mezzo, però, c’è il Perugia.

L’accordo tra il calciatore e il club amaranto è praticamente una certezza. Quello con gli umbri potrebbe essere difficile da raggiungere.

Il Perugia e Castori volevano trattenere il giocatore. Quest’ultimo ha, però, un rapporto difficile con la piazza e non vedrebbe l’ora di rivestirsi d’amaranto. Il suo desiderio è frenato dalla consapevolezza che il Perugia ha, cioè di avere in mano uno dei migliori terzini del campionato.

Tant’è che, forte dei due anni di contratto, potrebbe essere orientato a chiedere cifre importanti. Va detto che si parla di un giocatore di 29 anni, che rischia di doversi tenere, pagando l’importante ingaggio, senza che si consideri parte del progetto (benché si tratti di un professionista esemplare).

La Reggina pagherebbe anche per il cartellino , ma chiede che ci sia un ragionamento sulle prospettive. E c’è da immaginare che più passano i giorni, più le valutazioni delle parti potrebbero essere condizionate dal tempo che stringe. L’unica che non ha fretta è la Reggina che in quel ruolo si sente coperta.