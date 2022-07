(VIDEO)Saladini: “Vogliamo riportare la Reggina dove merita, abbonamenti? Tocca ai reggini”

“Sono una persona del fare. Avete visto che senza grandi proclami o attività dal punto di vista comunicativo sto cercando di costruire un progetto a Reggio Calabria. É importante per me avere dei grandi nomi nel mio progetto, a partire dal direttore generale Martino, passando per il mister, Taibi e i calciatori che stanno arrivano. Siamo una squadra e vogliamo andare avanti”.

Lo ha dichiarato il patron della Reggina Felice Saladini a margine dell’amichevole con l’altro club di sua proprietà, il Fc Lamezia Terme, ai microfoni di Radio Antenna Febea e Alfredo Auspici..

Gli amaranto sono innegabilmente protagonisti del mercato. “Il primo atto – ha spiegato – era salvare la Reggina. Poi mettere in pista attività che consentono di riportare la Reggina dove merita”.

E sugli abbonamenti: “Tocca ai reggini. Inizialmente hanno risposto molto bene, adesso anche per un periodo che stiamo vivendo c’è stato un rallentamento. Abbiamo un obiettivo chiaro, vogliamo superare il numero degli abbonamenti mai fatto in questa categoria. Adesso dobbiamo lavorare. Ai reggini che hanno già fatto l’abbonamento dico i guardare il loro compagno, il vostro amico e invitateli a sostenere la Reggina“.