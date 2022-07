Mercato Reggina: gli obiettivi più vicini e le cessioni possibili

La rosa amaranto (in grassetto gli under)

Portieri: Ravaglia, Colombi, Aglietti

Difensori centrali: Camporese, Aya, Gagliolo, Cionek, Loiacono, Dutu

Terzini: Liotti, Giraudo, Pierozzi, Situm

Centrocampisti: Crisetig, Faty, Obi, Gavioli, Lollo, Lombardi, Marcucci, Ejjaki

Trequartisti ed esterni d’attacco: Laribi, Agostinelli, Cicerelli, Provazza, Rivas, Canotto, Ricci

Attaccanti: Menez, Di Stefano, Galabinov, Montalto

Numero calciatori: 32

Numero calciatori over: 21 (20, se si considera Galabinov out per tanti mesi e dunque fuori lista)

Massimo numero calciatori over previsto: 18

Obiettivi più vicini della Reggina

Mayer (centrocampista Lecce); Fabbian (centrocampista Inter), Santander (attaccante, ex Bologna)

Obiettivi non ancora vicini

Di Chiara (Lecce), Amione (Verona), Gori (Fiorentina), Calabresi (Lecce), Sampirisi (Monza)

Calciatori fuori dal progetto

Aya, Laribi, Faty

Calciatori in valutazione da Inzaghi (per questioni di lista e numero over)

Loiacono, Ricci, Situm, Montalto, Liotti

Calciatori che possono andare via in prestito

Ejjaki, Gavioli, Marcucci, Provazza