A Cittanova il 1° Campionato Regionale di Scacchi C.S.E.N.

Sarà la Villa Comunale “Carlo Ruggiero” ad ospitare il 1° Campionato Regionale di Scacchi C.S.E.N., torneo aperto a tutti i giocatori in possesso della tessera federale agonistica 2022 che si svolgerà a Cittanova Domenica 31 luglio dalle ore 9,00.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cittanova, è promossa dal Comitato Regionale C.S.E.N. Calabria, di cui è Presidente Antonio Caira, unitamente al Referente Regionale Scacchi C.S.E.N. dott. Maurizio Leone.

L’organizzazione dell’evento è curata dal dott. Francesco De Nardo, Membro Nazionale C.S.E.N e da Armando Petullà, Consigliere Regionale C.S.E.N., con la collaborazione di Simona Caruso.

Il torneo è valido per l’attribuzione del titolo di Campione Regionale C.S.E.N. Scacchi 2022 e sono previsti premi per i primi 5 classificati per il primo classificato Under 16, per il primo classificato Over 60 e per la prima classificata.

Un evento che non mancherà di riscuotere attenzione ed interesse da parte degli appassionati e di quanti intendono avvicinarsi all’affascinante mondo degli scacchi.