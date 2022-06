Prima o poi sogna di allenare la Reggina, per il momento ha rinunciato alla “Champions”

Ad un certo punto ha sognato di vincere il campionato. Dopo aver chiuso la stagione regolare al primo posto, il suo Royale Union Saint-Gilloise non è riuscito a confermare il primato nella seconda parte della stagione. Sul campo, però, ha fatto molto parlare di sé.

Lui è Felice Mazzù. Nato a Charleroi, figlio di Salvatore (partito da Scido, provincia di Reggio Calabria) e con la madre di Gerace. Erano gli anni 50 e lui è cresciuto con il mito del calcio italiano.

Ha dichiarato qualche mese fa che gli piacerebbe allenare la Reggina,Dopo i miracoli con l’ Union Saint-Gilloise, lo ha scelto l’Anderlecht. La squadra più titolata del Belgio lo ha voluto per tornare a vincere e lui proverà a farsi trovare pronto.

“I miei genitori – aveva dichiarato alla Gazzetta del Sud – arrivarono in Belgio negli anni Cinquanta con una valigia e dopo un viaggio in treno di tre giorni. Mio padre lavorava nelle miniere delle Ardenne, è stato anche a Marcinelle. Non il giorno della tragedia, era di riposo quel giorno, altrimenti sarebbe stato in quell’inferno in mezzo a tanti altri italiani, e io non sarei mai venuto al mondo. Sono nato esattamente 10 anni dopo. All’Italia ci penso spessissimo, i miei figli hanno due nomi italiani, Nando e Luna”.

E che un giorno gli piacerebbe in Italia, magari una calabrese e magari la Reggina (o il Cosenza, nomi pronunciati senza ordine alfabetico) lo ha detto lui.