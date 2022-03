Reggina: il campo comincia a diventare un dettaglio

La Reggina ha perso contro il Perugia. Una sconfitta beffarda, ma che probabilmente ha fatto meno male di quanto avrebbe potuto, sol perché la concentrazione in questo momento è su altro.

Lo chiarisce bene un comunicato della Curva Sud: “Bentornato Presidente, adesso Reggio merita chiarezza”. Il club lo scorso 16 febbraio non ha pagato le scadenze relativi a Inps e Irpef per circa tre milioni di euro e quello stesso dirigente che garantiva fosse solo un problema rappresentato dall’impedimento del presidente adesso sembra non far più parte dei quadri dirigenziali. Contro il Perugia non è stato visto e solo pochi giorni fa venivano smentite le sue dimissioni. Stavolta, l’addio anticipato dalla Gazzetta dello Sport non ha neanche ricevuto smentite. E sono passati solo pochi giorni.

È inevitabile sottolineare come il solo mettere a posto i tasselli del mosaico contribuisce a creare uno scenario inquietante.

L’auspicio è che ovviamente, entro poche ore, una qualche azione della società possa mettere a tacere i cattivi pensieri. Ma senza che si parli chiaro (e soprattutto si agisca per ciò he serve)) è difficile che non si dia adito a voci e a stimolare la definizione di brutte prospettive.

Chiarezza. La vogliono soprattutto i tifosi. L’auspicio è che, ovviamente, arrivi al più presto.