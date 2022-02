Reggina, Folorunsho: “Volevo tornare a tutti i costi, supereremo questo momento di difficoltà

“Volevo tornare a tutti i costi. Qui sono stato benissimo, la gente mi ha sempre dimostrato affetto. Mi sono sempre arrivati messaggi bellissimi, sono sempre stato contatto con compagni di squadra che per me sono amici. Sono qui per dare il mio contributo e superare questo momento di difficoltà”.

Così Michael Folorunsho, ai microfoni di Radio Antenna Febea, ha commentato la vittoria ottenuto dalla Reggina sul Crotone.

“Non avevo dubbi – ha proseguito – che questa fosse una squadra che può fare molto bene. Ci sono uomini veri. Lavoriamo ogni settimana e da parte di tutti c’era la voglia di ribaltare questa situazione. Oltre all’aspetto tattico, oggi si è vista una forza mentale e la voglia di lottare su ogni pallone”.

“È normale – ha ammesso Folorunsho – che il tifoso fosse un po’ deluso dopo una buona partenza ed un cambio di prospettive all’improvviso. Dobbiamo continuare così e abbiamo visto che i tifosi sono dalla nostra parte. Siamo felici di dedicare la vittoria al presidente che ha perso la mamma”.