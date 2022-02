Reggina-Crotone: “Dovevamo fare questa partita, abbiamo vinto con l’atteggiamento”

“Dedichiamo questa vittoria al presidente per la scomparsa della madre. Siamo contentissimi per questa vittoria e ringraziamo il pubblico che è venuto a sostenerci. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, dove non abbiamo creato tanto. Dovevamo attendere il Crotone che è una squadra che gioca bene e che ha mantenuto il possesso contro tutte le squadre. Ha una classifica bugiarda. Il rammarico è che dovevamo pungere per fare il secondo gol, per evitare rischi. Al di là di una grande parata di Turati, loro hanno prevalentemente crossato dalla trequarti. È stata una partita sporca, ma ho visto lo spirito giusto da parte di tutti. Anche da parte di chi era seduto in panchina”.

È un’analisi onesta e lucida quella che Roberto Stellone ha fatto al termine di Reggina-Crotone.

E su Folorunsho: “Ha fatto una partita importante, come l’hanno fatto l’altra. Abbiamo corso, abbiamo cercato di chiudere tutte le traiettorie di passaggio. La partita si è vista per atteggiamento e mentalità di squadra che abbiamo avuto, dove tutti sono andati oltre la squalifica. Non sapevo chi cambiare, perché tutti volevano restare in campo”.