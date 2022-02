Crotone-Reggina, Modesto: “Sono stanco, nel secondo tempo si è giocato veramente poco”

“Se non capitalizzi nel calcio ti crei dei problemi. Noi non ce lo possiamo permettere. Poi puoi dominare quanto vuoi, ma se non in area di rigore non hai fame e cattiveria per fare gol”.

Così Francesco Modesto ha commentato la sconfitta subita dal suo Crotone a Reggio.

“Dopo un eurogol del genere – ha rivelato – a perdere non ci sta nessuno. Sono stanco perché anche nel secondo tempo si è giocato poco. Pochi minuti di recupero. Noi rispettiamo tutti, ma vogliamo rispetto anche noi. Altrimenti diventa dura Su calcio d’angolo ha la palla in testa Golemic e l’avversario lo porta a terra”.

“Inizialmente – ha proseguito .-le partita era molto tesa. Fino al gol avevano creato poco e noi eravamo stati poco precisi nel palleggio”.