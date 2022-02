Reggina, Amione: “Grazie Stellone, gli altri non mi facevano giocare. Reggio? Mi piace troppo”

“Mi piace molto giocare a tre. Oggi voglio ringraziare il mister, gli altri allenatori non mi facevano giocare”. Così Bruno Amione, difensore della Reggina, ha commentato la vittoria amaranto contro il Pisa.

Il classe 2002 con Aglietti e Toscano non ha praticamente mai visto il campo. “Mi sono sempre allenato al 100%. Adesso – ha detto l’argentino – avevo tanta voglia, penso che sto facendo bene e vorrei continuare così. Giorno dopo giorno mi sono impegnato a migliorare e ora non devo fermarmi”.

E sulla prestazione di squadra: “Abbiamo fatto benissimo, ce l’abbiamo messa tutta e per questo abbiamo vinto”.

L’argentino non può non avere un feeling con Denis. “A me e alla mia famiglia piace troppo Reggio“.