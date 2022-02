Stavolta “godono” Turati e la Reggina, Menez è tornato Houdini

di Pasquale De Marte – Non ha goduto di nuovo Nicolas Andrade nella sfida tra Pisa-Reggina come all’andata. Nessuna parata miracolosa del portiere brasiliano, fischiatissimo dal Granillo. Sono invece arrivati una perla, un’altra ancora, di Jeremy Menez, un’ottima prova di squadra e le parate di Turati hanno chiuso la saracinesca in faccia ad un Pisa generoso, ma imperfetto.

D’Angelo aveva probabilmente sottovalutato gli amaranto lasciando in panchina tanti calciatori di primo livello, ma non aveva fatto i conti con gli uomini di Stellone. Più forti delle assenze, aggrappati alla loro organizzazione di gioco e alle loro individualità, hanno cancellato gli errori di Frosinone e si sono presi quello che gli era stato preso all’andata.

Ottima Reggina nel primo tempo –

Al cospetto del Pisa la Reggina si è presentata con un 3-5-2 dove Menez (e spesso anche Folorunsho) hanno fatto da appoggio all’unica punta Montalto. Stellone ha proposto a sorpresa Giraudo a destra e Kupisz a sinistra.

La squadra, da subito, ha mostrato la capacità di tenere botta con avversari, in base alla classifica, più quotati. Nei primi quarantacinque minuti ha a lungo brillato la stella di Jeremy Menez che, nell’economia del match, ha fatto la differenza

Il francese ha strappato applausi per la pulizia delle giocate ed anche per qualche folata palla al piede degne dei bei tempi. Ma soprattutto ha realizzato il gol dell’1-0, beneficiando in un errore in disimpegno degli avversari, mettendo a sedere un difensore e superando Nicolas all’angolino con il mancino.

Applausi per gli amaranto, per una prestazione che per tutti i quarantacinque minuti si è fatta apprezzare per quantità e qualità di una prestazione su cui non hanno mollato un millimetro.

Gli amaranto resistono

Per la Reggina dopo aver rischiato poco o nulla nella prima frazione, era inevitabile che ciò accadesse nella ripresa. Il Pisa, pescando anche diversi pezzi da novanta in panchina tra cui Benali, Torregrossa e Lucca, è andato più volte vicino al pareggio.

Prima con un colpo di testa di Tourè finito sulla traversa, poi con un tentativo dalla distanza di Lucca ed infine con un altra conclusione aerea, sugli sviluppi di un corner, con Turati prodigioso su un colpo di testa di Puscas.

Nel complesso gli amaranto si sono difesi con ordine, anche quando hanno dato l’idea di essere alle corte hanno sempre mantenuto lucidità nelle letture difensive. Che qualcosa su rischiasse su palla ferma o su giocate dei singoli era un orizzonte noto, anche perché davanti c’era una squadra che lotta per il vertice.

Sul finire del match altre due occasioni per i nerazzurri: ancora per il centrocampista (clamoroso il suo errore sotto porta di testa) e poi con una punizione di Mastinu, su cui Turati vola a deviare sul palo a tempo scaduto.

REGGINA-PISA 1-0

Marcatori: 12′ Ménez

Reggina (3-5-2): Turati; Aya, Amione, Di Chiara; Kupisz, Hetemaj (92′ Tumminello), Folorunsho, Crisetig, Giraudo; Ménez (69′ Bianchi), Montalto (61′ Galabinov). A disposizione: Aglietti, Micai, Adjapong, Franco, Loiacono, Denis. Allenatore: Stellone.

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Berra (64′ Birindelli), Caracciolo (75′ Lucca), Leverbe, Beruatto; Toure (64′ Marin), Nagy, Mastinu; Cohen (56′ Benali); Puscas, Masucci (56′ Torregrossa). A disposizione: Livieri, Hermannsson, Siega, Gucher, De Vitis, De Marino, Marsura. Allenatore: D’Angelo.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli. Assistenti: Vittorio Di Gioia di Modena e Mattia Scarpa di Reggio Emilia. IV ufficiale: Maria Marotta di Sapri. VAR: Marco Serra di Torino. AVAR: Pietro Dei Giudici di Latina.

Note – Spettatori: 3.597 di cui 101 ospiti. Ammoniti: Berra (P), Toure (P), Lucca (P), Beruatto (P), Ménez (R), Amione (R), Mastinu (P). Calci d’angolo: 3-9. Recupero: 1′ pt, 5′ st