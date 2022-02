Reggina, Stellone : “Menez è fantastico, crescerà ancora. Oggi anche un po’ di fortuna”

“Ha fatto una partita fantastica. Sta crescendo fisicamente e lo vedo aiutare i compagni, vedo un grandissimo spirito di sacrificio”.

Sono parole al miele quelle che Roberto Stellone riserva nei confronti di Jeremy Menez, ancora una volta match-winner contro il Pisa.

“Nel primo tempo – ha ammesso il tecnico – meritavamo forse il raddoppio, nella ripresa abbiamo sofferto il Pisa e ci è mancata la capacità di alzare il baricentro. Abbiamo finito per difenderci in otto. La pecca è che non riuscivamo a ripartire o a tenere palla. Anche con un po’ di fortuna siamo riusciti a portare a casa tre punti contro una squadra fortissima. Rispetto a Frosinone avevamo un’altra gamba e un’altra mentalità. Ci siamo preparati bene, non abbiamo fatto ritiro alla vigilia ed è un esperimento che ripeteremo”.