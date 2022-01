Reggina: si attendono due annunci

Come spesso accade nel calciomercato, il weekend è il momento delle riflessioni. Quello in cui i telefoni suonano di meno e i colloqui si fanno meno fitti. Ma è come se le trattative fossero sempre vive, a maggior ragione se la settimana che sta iniziando proietta alla fine della campagna trasferimenti che si concluderà il 31.

Lunedì anche chi ha delle riserve su un suo eventuale trasferimento dovrà prendere atto che una sua eventuale permanenza dove la propria posizione scricchiola potrebbe riservare il rischio di giocare poco. È un po’ quello che accade ai calciatori che la Reggina vuole cedere e che, qualora le uscite si concretizzassero, darebbero uno sprint significativo nelle operazioni in entrata.

La Reggina, nel frattempo, due operazioni le ha già chiuse. Una è Michael Folorunsho. Il calciatore è già nelle idee di Roberto Stellone per la formazione da schierare a Terni. L’altro è Tomasz Kupisz, esterno destro polacco che arriva dal Frosinone.

Sono due affari fatti, per i quali manca solo il deposito del contratto.