Domani messa in onda dello short movie “Blackout”

Il direttore del Premio Vincenzo Crocitti, Francesco Fiumarella, ha selezionato per la messa in onda sul canale Nazionale Odeon al canale 177, lo short movie “Blackout” progetto pluripremiato, con protagonista il “Premio Vincenzo Crocitti International 2018” l’attrice reggina Valentina Gemelli vincitrice anche come miglior attrice al “Voce Spettacolo Film Festival 2021″.

Sarà possibile vederlo domenica 30 Gennaio alle ore 19.30 all’interno del programma “THE NEWS ODEON SHOW” partner del Premio Vincenzo Crocitti International, condotto da Simone Ripa e Roberta Salvagnini. Gli interpreti sono: Marco Gistri, Valentina Gemelli, Alessio ed Elodie Madonna, Celeste Taddei per la

regia di Paolo Guerrini.

All’importante progetto hanno partecipato (DOP e operatore Fabio Cattabiani, la sceneggiatura di Marco Gistri, musica #madaus Aurora Pacchi e Antonella Gualandri), le comparse: Francesco Core, Guido e Giulio Garfagnini, Nanni Andrea, Pietro Callai.