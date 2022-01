Coronavirus Calabria: 1584 nuovi casi, +617 a Reggio e provincia

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.993.303 (+10.349).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 167.675 (+1.584) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.550 (78 in reparto, 11 in terapia intensiva, 6.461 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.401 (16.207 guariti, 194 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 10.290 (134 in reparto, 7 in terapia intensiva, 10.149 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31.880 (31.075 guariti, 805 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.410 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.391 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13.363 (13.208 guariti, 155 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10.691 (145 in reparto, 13 in terapia intensiva, 10.533 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54.539 (53.983 guariti, 556 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 10.053 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10.038 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.750 (9.609 guariti, 141 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 220 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.