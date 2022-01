Reggina, Gallo contro “fake news e attacchi gratuiti”: “Questo club fa i fatti”

Torna a parlare Luca Gallo e fa lo attraverso il suo profilo Twitter. Un veicolo utilizzato per lanciare un messaggio verso quelli che il patron ha percepito come attacchi alla sua gestione della Reggina.

Il post è arrivato in un sabato in cui la squadra non scenderà il campo, alla luce del turno di riposo che viene osservato dal campionato di Serie B.

“Sacrifici – ha scritto Luca Gallo – ed impegno continuo, per risalire la china e tornare a gioire. Perché questo club ha sempre sposato la politica dei fatti. Perché l’amore verso la #Reggina viene prima di tutto, e di certo non può essere spento da cattiverie, attacchi gratuiti e fake news”.