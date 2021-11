Reggina, Di Chiara: “Stiamo facendo quello che dobbiamo fare, sabato sono ex? Penso all’amaranto”

Gianluca Di Chiara è pronto al rientro. Dopo aver scontato il turno di squalifica, il terzino sinistro si riprenderà una maglia da titolare in occasione di una sfida in cui sarà anche ex: a Benevento.

“Stiamo provando – ha dichiarato Di Chiara a Reggina Tv , pur essendo stato assente – a capire cosa abbiamo sbagliato. Qualcosa è stata sbagliato e proveremo a non ripeterlo più.”

Sabato Benevento-Reggina in uno stadio che è stato suo. “Non ho grandi ricordi, perché – ha ammesso – non è stata una stagione bellissima. Io devo ringraziare il Benevento che mi ha dato l’opportunità di giocare in Serie A, giocherò una partita normale senza rimorsi. Penso alla Reggina e ad ottenere i tre punti”.

E sulla filosofia da rispettare per fare bene in futuro:”Meno timore. Stiamo facendo quello che dobbiamo fare, si può sbagliare e a rischiare le giocate non succede nulla. Il mister poi, sopra la metà campo, ci dà libertà su cose che lui ci dice di fare a grandi linee. Parlare da fuori non mi piace, non ho vissuto quello che è successo sabato e non è facile da commentare perché ero spettatore”.

E sul futuro: “Siamo carichi per ripartire. Abbiamo fatto allenamenti importanti, dove tutti siamo sul pezzo. C’è dispiacere per quello che è successo domenica, però non può buttarci giù perché questo il nostro lavoro e potrà capitare di perdere qualche altra partita. Dobbiamo andare avanti, giocare e poi arriverà un momento in cui capiremo quello che dovremo fare a livello di obiettivi”.