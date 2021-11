San Giovanni in Fiore (Cs), prosegue ‘I 5 Sensi di Fiore’: domenica l’escursione sul monte Zingomarro

«Prosegue il programma I 5 Sensi di Fiore. Domenica 28 novembre gli

amanti del trekking conosceranno il monte Zingomarro, tra le vette più

panoramiche e suggestive di San Giovanni in Fiore e del Parco Nazionale

della Sila». Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in

Fiore, Rosaria Succurro, che ha ideato e voluto l’iniziativa, con la

collaborazione dello stesso Parco nazionale e la presenza di numerosi

escursionisti agli appuntamenti delle settimane scorse. «Delle guide

specializzate – prosegue la sindaca – accompagneranno i camminatori

lungo un sentiero tra pini larici e abeti, fino alla cima sopra i 1500

metri dello Zingomarro, o Cozzo del Principe, da cui è possibile

ammirare un paesaggio mozzafiato: la catena dei monti silani con il

lago Ampollino ai piedi, sullo sfondo il mare Ionio e la valle del Neto

a est, ad ovest il Tirreno, cioè uno spettacolo della vastità e

varietà della Calabria, che regala emozioni uniche. La vista che si

apprezzerà dallo Zingomarro è impareggiabile e si presta a scatti

fotografici eccezionali. Giunti in vetta, si degusteranno dolci e

liquori tipici del territorio». «Con prenotazione obbligatoria,

l’escursione è gratuita ed è alla portata di tutti, compresi i

bambini da otto anni in avanti. Il ritrovo dei partecipanti –

conclude la sindaca Succurro – è fissato alle ore 9,30 dal municipio

di San Giovanni in Fiore. Da lì si proseguirà in auto sino al luogo

di inizio della camminata. Con I 5 Sensi di Fiore promuoviamo la

bellezza e ricchezza del territorio, anche coinvolgendo le famiglie

rispetto alla tutela dell’ambiente».