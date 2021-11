Reggina-Cremonese, Aglietti scopre un po’ le carte: due dubbi per lui

Alfredo Aglietti, alla vigilia di Reggina-Cremonese, ha lasciato intendere che ha pochi dubbi rispetto alla squadra che andrà in campo contro i grigiorossi.

La conferma sostanziale è arrivata rispetto a quello che un po’ tutti sentivano nell’aria: il mantenimento dello schieramento a due punte “pesanti”.

Non lo ha detto, ma dovrebbe trattarsi ancora una volta di Galabinov e del match-winner di Cosenza Montalto. Un 4-4-2 che, come lo stesso tecnico, ha chiarito potrebbe diventare 4-2-3-1 a gara in corso qualora le contingenze lo richiedano.

Una carta in più che si tiene da giocare Aglietti che ha poi chiarito i suoi dubbi di formazione. Riguardo entrambi la catena di destra.

Adjapong sta bene, ma non è ancora la top. La maglia di terzino destro, dunque, se la contendono Loiacono e Lakicevic. Il tecnico scioglierà le riserve a poche ore dall’inizio del match. “L’altro – ha ammesso – è su chi far giocare a destra tra Ricci, Rivas e Laribi. Porterò questo dubbio fino alla fine”.