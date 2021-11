Reggina-Cremonese, Aglietti: “Rivedrò Giacchetta con piacere e parleremo del passato”

Si gioca Reggina-Cremonese. Il ds dei grigiorossi è Simone Giacchetta, uno che a Reggio ci ha trascorso vent’anni. Sulla panchina amaranto c’è Alfredo Aglietti, idolo indiscusso della tifoseria di casa.

I due hanno condiviso tante battaglie in amaranto, ma anche una promozione in Serie B ottenuta nella stagione 1994-1995 dominando il torneo di C.

L’occasione sarà quella di ritrovarsi. “Qui – ha detto Alfredo Aglietti in conferenza stampa – ha fatto la storia. È bandiera, i tifosi gli vogliono bene. Ha fatto tanta gavetta, adesso ha possibilità di confermarsi. Lo rivedrò con piacere e scambieremo anche un paio di battute sul passato”.